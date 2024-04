OL : Monaco ou l'art d'harceler haut

Bousculé par le PSG la semaine dernière, l'OL va devoir redoubler de vigilance dimanche (19h). Monaco est l'une des meilleures équipes pour effectuer un pressing assez haut en Ligue 1.

Dimanche (19h), au Parc OL, la rencontre entre l'OL et l'AS Monaco devrait livrer un match spectaculaire. C'est ce qui ressort des dernières confrontations à Décines mais aussi en raison de la philosophie de jeu des deux formations. Une chose est sûre, le club de la Principauté ne viendra pas fermer le jeu entre Rhône et Saône. Depuis le début de la saison, Monaco a inscrit 9 buts à la suite d’une récupération haute en Ligue 1. Elle est l'équipe la plus performante dans le domaine. Les Monégasques ont récupéré 298 ballons au total dans la moitié de terrain adverse et ont tiré à 54 reprises après avoir confisqué la balle.

Les joueurs d’Adi Hütter ont prouvé une nouvelle fois être très performants dans ce domaine. Ce fut le cas lors de leur succès face à Lille mercredi dernier (1-0). Le seul but de la rencontre est à la suite d’une récupération haute de Youssouf Fofana, qui avait profité d’une mauvaise passe lilloise. Il avait ensuite trouvé le chemin des filets en trompant Lucas Chevalier d’une frappe au ras du poteau. Les Lyonnais devront alors être particulièrement vigilants en phase de pressing monégasque. Un vrai test pour l’OL qui s’avère être assez friable en phase défensive sur ces dernières journées.

Une défense lyonnaise dans le dur

Après la lourde défaite des hommes de Pierre Sage face au PSG (4-1), le manque de solidité défensive a été au cœur des débats. Le club rhodanien a encaissé 2 buts en seulement 6 minutes de jeu. L’OL est la deuxième équipe ayant encaissé le plus de buts sur ces 5 derniers matchs (11, seul Metz fait pire avec 12).

En conférence de presse vendredi, le technicien lyonnais s’est avéré lucide sur les soucis de son arrière-garde. "Il y a des choses à améliorer sur l’aspect défensif. Il faut qu’on soit ensemble et surtout être très agressif en phase défensive, car c’est ce dont on a manqué face au PSG. On a travaillé sur ces faiblesses cette semaine afin d’augmenter notre efficacité dans ce domaine", a-t-il déclaré. Conscients de leurs lacunes, les Lyonnais devront jouer avec un bloc davantage plus solide aux abords de leur surface dimanche.