Bompastor avant PSG - OL : "L’habitude de ces contextes hostiles"

Une semaine après le match aller rocambolesque, l’OL joue sa qualification en finale de la Ligue des champions dimanche (16h) au Parc des Princes. Plus de 24 000 spectateurs sont attendus, mais Sonia Bompastor veut en tirer un avantage.

Samedi dernier, elles ont très certainement tiré leurs forces de cette puissance descendue des travées du Parc OL. Menées 0-2 par le PSG, les joueuses de l’OL ont trouvé les ressources mentales pour inverser le cours de la rencontre en seulement dix minutes (3-2). Trois buts qui ont fait chavirer l’enceinte de Décines et surtout mis les Fenottes dans une position favorable avant de disputer la demie retour ce dimanche (16h) à Paris. L’avance n’est que d’un but, mais le scénario du match aller a peut-être bien donné un avantage psychologique aux joueuses de Sonia Bompastor.

Dimanche, l’affluence devrait être moindre au Parc des Princes qu’à Décines une semaine auparavant. Vendredi, 24 000 billets avaient été vendus et le club parisien s’affaire pour faire monter cette jauge. Il a probablement vu que l’apport du public pouvait compter au moment de faire la différence. "C’est un contexte qu’on connait et à un moment du match, il faudra sûrement faire abstraction de ça et se concentrer sur l’essentiel", a déclaré ce samedi Sonia Bompastor.

"On a de l'expérience dans la gestion des émotions"

Comme il y a deux ans, l’OL va donc jouer sa place en finale en déplacement et une fois de plus dans la capitale française. Lors de la saison 2021-2022, cela avait plutôt porté chance aux Lyonnaises qui l’avaient emporté 2-1. Pourtant, poussé par 44 000 spectateurs (record pour un match féminin de club en France), le PSG avait mis tous les ingrédients de son côté. Mais l’expérience avait fini de faire la différence et Bompastor compte bien s’appuyer dessus.

Dans l’adversité, l’OL veut y puiser sa force. "On s’attend à une très bonne ambiance. Il y a deux ans, il y avait une ambiance très hostile et ça ne nous avait pas empêchés de gagner 2-1, a noté la coach. On a l’habitude de ces contextes, on sait que le public sera derrière le PSG. L’expérience parle pour nous dans la gestion des émotions. On a abordé certains de ces paramètres durant la semaine." À l’heure de prendre la direction de Paris en milieu d’après-midi, l’OL s’avance plutôt serein.