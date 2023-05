OL : Maxence Caqueret proche de son 100e match de Ligue 1

Maxence Caqueret et Facundo Medina lors du match Lens – OL en octobre 2022 (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Maxence Caqueret est à un match d'atteindre la barre des 100 matchs de Ligue 1 avec l'OL. Cela devrait arriver face à Montpellier dimanche (17h05).

Novembre 2019. Jeune joueur tout juste intégré au groupe professionnel, Maxence Caqueret est propulsé titulaire par Rudi Garcia pour sa première en Ligue 1 face à Strasbourg. Un peu moins de quatre ans plus tard, le milieu de terrain est progressivement devenu un élément important du groupe, avec désormais une belle expérience, ayant joué 125 rencontres avec l'OL, dont 99 en championnat.

Cela signifie que très rapidement, certainement face à Montpellier dimanche (17h05), l'international Espoirs disputera sa 100e affiche dans l'élite. Cette saison, Caqueret a appris à être plus décisif, à l'image de ses six offrandes (le plus haut total du club).

2 buts en Ligue 1, tous cette saison

Mais Laurent Blanc attend encore plus du footballeur de 23 ans, un conseil qu'il a appliqué en marquant le but vainqueur vendredi dernier à Strasbourg. Il compte deux réalisations en Ligue 1, toutes inscrites sur cet exercice 2022-2023.