OL - Montpellier : Lacazette retrouve un adversaire qu'il apprécie

Lacazette et Christopher Jullien lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Il sera encore une fois le leader offensif de l'OL. Dimanche face à Montpellier (17h05), Alexandre Lacazette sera opposé à un club qui lui a plutôt souri par le passé.

Tout ne lui a pas réussi cette saison, et on peut sentir qu'il est parfois frustré de ne pas emmener l'OL aux premières places du championnat. Mais en 2022-2023, Alexandre Lacazette reste une pièce maîtresse de l'Olympique lyonnais, étant capitaine et meilleur buteur de l'équipe avec déjà 24 réalisations. Dimanche face à Montpellier, l'avant-centre aura une nouvelle fois de grandes responsabilités, mais le futur adversaire des rhodaniens ne lui fait pas peur.

9 buts et 7 passes décisives contre Montpellier

En effet, en 13 parties contre le MHSC, l'ancien joueur d'Arsenal a inscrit 9 buts, soit la formation contre laquelle il a le plus marqué, à égalité avec Lille. Il faut ajouter à son bilan les sept passes décisives (plus haut total pour l'attaquant), le tout avec un bilan collectif de 9 victoires pour 3 défaites et 1 match nul.

A l'aller, Lacazette avait porté ses coéquipiers vers le succès (1-2) grâce à son offrande pour Houssem Aouar, et surtout avec sa frappe victorieuse à l'approche du temps additionnel.