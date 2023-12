Monaco - OL : la parole est à la défense

Ce vendredi (21h), l’OL compte surfer sur son succès contre Toulouse pour continuer à engranger de la confiance. Pour ce rendez-vous de la 16e journée de Ligue 1, Pierre Sage va s’appuyer sur ce qui a marché dimanche dernier, à savoir un bloc compact.

Comme pour un joueur, la confirmation est toujours plus difficile que la surprise. Gagner contre Toulouse n’était pas vraiment inespéré dans un duel de la peur, mais voir l’OL remporter son deuxième match de la saison a forcément été une bouffée d’oxygène. Seulement, après les accolades et les sourires, le sérieux a fait son retour dans les rangs lyonnais. Car, ce vendredi (21h), c’est une montagne ou plus un Rocher que les joueurs de Pierre Sage doivent gravir. Face au troisième de Ligue 1 qu’est Monaco, l’OL veut surfer sur son résultat positif pour aller gratter un petit quelque chose en Principauté.

Même si les Monégasques ne représentent pas le même championnat que celui des Lyonnais, chaque point a son importance dans la course au maintien. Il ne changera peut-être rien à l’issue de cette 16e journée de Ligue 1, mais accrocher une formation du Top 3 français aurait une toute autre symbolique que celle comptable. "Toulouse était quand même une bonne équipe, ils avaient des intentions, on les a empêchés de jouer, a tenu à préciser Pierre Sage. Dans tous les cas, dans le match contre Monaco, il faudra être bons dans tous les domaines, quand on a le ballon, quand on ne l'a pas, mais aussi dans les instants entre ces moments-là, c'est souvent là que les choses se jouent."

Un 3-4-3 ou 5-2-3 plus en phase pour jouer le maintien ?

N’ayant gagné qu’un seul de ses sept derniers déplacements en Ligue 1, l’OL n’est pas en position de force. En étant dernier, difficile de vraiment revendiquer autre chose. Seulement, l’arrivée de Pierre Sage a apporté un petit quelque chose qui a convaincu les joueurs de se donner. L’entraîneur intérimaire n’est malgré tout pas un magicien et dépend toujours de ses ouailles "qui jouent et transforment les idées en actes et les actes en résultats." Il est presque aujourd'hui plus dans la peau d'un coach mental que de celui d'un tacticien. L’équilibre est encore trop précaire à l’OL pour se montrer confiant au moment de voir la formation rhodanienne se présenter sur la pelouse du Stade Louis II. Il n’y a qu’à se remémorer l’entre-deux des deux déplacements à Lens et à Marseille pour comprendre que le mental lyonnais ne tient qu’à un fil.

Le positif aperçu à Lens avait été balayé d’un revers de la main trois jours plus tard sur la Canebière. Ce scénario, Pierre Sage espère ne pas le connaitre à nouveau ce vendredi à Monaco. Il a eu un peu plus de temps pour travailler et cibler ce qui n’avait pas marché au Vélodrome après l’embellie lensoise pour ne pas voir l'OL retomber dans ses travers. "On s’est servi de cette expérience, atténue le coach intérimaire de l’OL. Toulouse a créé un nouveau sentiment sur lequel il faut surfer et continuer à construire notre manière de jouer et de défendre."

Des joueurs relancés, une émulation retrouvée ?

La défense, peut-être bien le point principal de ce qui peut être le renouveau lyonnais. On dit souvent que les attaques font gagner des matchs et la défense des titres. Cela vaut pour le foot, mais aussi pour le basket, etc. À l’OL, le titre cette saison se nomme maintien. Mais que l’on soit en haut ou en bas, avoir une base solide augmente forcément les chances de faire un résultat positif. En annonçant s’être servi du revers à Marseille, Pierre Sage a fait évoluer sa pensée, montrant qu’il n’était pas enfermé dans ses idées. Du 4-2-3-1 utilisé lors de ses deux premières sorties, l’entraîneur lyonnais a opté pour un 3-4-3 contre Toulouse. Avec un clean-sheet à la clé, la stratégie a fonctionné même si Sage a notamment pointé "un penalty qui n’aurait jamais dû exister" si ses joueurs s’en étaient tenus aux consignes. Qu’importe, dans ce système dans lequel le retour de Corentin Tolisso a également fait son effet, l’OL s’est montré plus solide, moins mis en danger aux pertes de balles. Ce n’était que Toulouse et il faudra confirmer à Monaco, un adversaire d’un tout autre calibre.

Néanmoins, Maxence Caqueret n’avait pas manqué de se montrer satisfait de la prestation collective lyonnaise avec un système permettant "d’avoir toujours un joueur en plus, notamment sur les côtés." Si offensivement, Alexandre Lacazette est encore dépendant des choix souvent hasardeux d’Ernest Nuamah et Rayan Cherki, Pierre Sage n’a pas hésité à relancer Duje Caleta-Car, placardisé depuis début septembre, pour renforcer son trio défensif. Cela a plutôt porté ses fruits et crée une émulation dans le groupe avec une concurrence retrouvée même si l’entraîneur voit ça "comme tirer profit de l’implication des uns et des autres pour tirer l’équipe vers le haut." On peut être sûr que cette implication sera mise à rude épreuve ce vendredi à Monaco.