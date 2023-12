Monaco - OL : Hütter veut se montrer méfiant

Malgré la dernière place de l’OL au classement, Adi Hütter ne veut pas prendre le match de vendredi à la légère. Il craint la confiance lyonnaise acquise après la victoire contre Toulouse.

D’ordinaire, cela ressemble à un match pour les places européennes. Vendredi soir (21h), l’AS Monaco et l’OL se feront face pour des objectifs bien différents. Troisièmes du championnat, les Monégasques se battent pour la Ligue des champions, à des années lumières du combat qu’est celui des Lyonnais : celui de ne pas descendre. Avec 20 points d’écart, la rencontre de la 16e journée de Ligue 1 s’annonce déséquilibrée sur le papier. Sur le papier seulement, car Adi Hütter prend ce rendez-vous très au sérieux.

L’entraîneur monégasque redoute de voir l’équipe lyonnaise enfin décomplexée après sa victoire contre Toulouse dimanche dernier. "Tout le monde sait que l'Olympique lyonnais est l'un des plus gros clubs français, avec une grande histoire, beaucoup de titres de champion. Je peux me rappeler de très gros matches de leur part en Ligue des champions. On parle d'un club énorme. Quand on voit le classement, OK, ils sont en bas, mais ce ne sera pas un match qui va opposer le troisième au dernier, a prévenu l’Autrichien. Quand on voit le dernier match contre Toulouse, on doit faire attention à eux."

"Quand on voit les noms dans cet effectif..."

Une réponse politiquement correcte ou une vraie crainte de voir l’OL surfer sur sa deuxième victoire de la saison ? La réponse se trouve certainement entre les deux. Quand la formation de Pierre Sage affichera complet hormis les blessures de Johann Lepenant et Rémy Riou, Adi Hütter va lui devoir faire sans deux cadres que sont Golovin et Vanderson. De quoi niveler les forces sur le Rocher ? "Ils ont eu du mal en début de saison, avec beaucoup de problèmes, des changements d'entraîneurs. Mais quand on voit les noms, il y a Lovren qui vient de Liverpool, Tagliafico qui est champion du monde et a joué pour l'Ajax. Lacazette a joué à Arsenal et pour l'équipe de France... Beaucoup de joueurs ont été dans de très grands clubs. On doit avoir un respect maximal pour notre adversaire. Mais on est aussi dans une bonne forme."

Avec 10 points sur les 15 derniers possibles, Monaco tente en effet de garder le rythme du PSG (36 points) et Nice (32).