Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après sa victoire contre Toulouse, l’OL s’est relancé dans la course au maintien. Condamné avant la rencontre, le club lyonnais est aujourd’hui dans une position bien plus favorable. De quoi faire dire à Pierre Sage que les statistiques ne veulent parfois rien dire.

Il y a une semaine, l’OL était condamné à la Ligue 2. C’est du moins ce qui ressortait des statistiques fournies par Opta après 14 journées. Aucune équipe ayant compté sept points ou moins après un tel laps de temps n’avait réussi à garder sa place dans l’élite à l’issue de la saison. Les carottes étaient donc cuites pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Fort heureusement, une saison ne se base pas uniquement sur les statistiques.

En l’espace d’une journée et d’une victoire, l’OL est passé de la Ligue 2 à près de 78% de chances de rester en Ligue 1 à l’issue de la 34e journée. De quoi faire sourire Pierre Sage. "Le classement et les statistiques, d'une semaine à l'autre, nous placent complètement différemment. La semaine dernière, il était quasi écrit que le club serait en Ligue 2 la saison prochaine. Aujourd'hui, les statistiques nous disent que les chances sont moindres, quasiment nulles."

Deux clubs relégués après avoir eu 10 points en 15 journées

Dans son malheur et une première partie de saison catastrophique, l’OL peut s’estimer heureux que ses concurrents n’avancent pas plus vite. En une victoire, les Lyonnais ont (presque) comblé leur retard sur Clermont et une série positive peut très bien le ramener à hauteur de la première partie de tableau. Il ne faut pas faire de plans sur la comète, mais avec "seulement" six points de retard sur la 11e place, tout peut aller très vite dans cette Ligue 1.

Mais pas d’enflammade car Monaco et Nantes pourraient bien ramener l’OL à la réalité. "Ça, ce sont les histoires des autres : le football n'a pas de mémoire. À nous d'écrire notre histoire, a poursuivi Sage. Cela se construira dans les performances, l'enchaînement des résultats. C'est ça qui doit nous préoccuper, ce n'est pas l'histoire des autres ou ce que nous ont renvoyé les différents championnats d'avant."

Dans l’histoire, seuls Sedan en 2006-2007 et Valenciennes en 2013-2014 sont descendus après avoir compté 10 points en 15 matchs.