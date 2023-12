Melvine Malard lors d’OL – Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Prêtée par l’OL à Manchester United mi-septembre, Melvine Malard s’éclate en Angleterre. Buteuse à quatre reprises, l’attaquante fait l’unanimité à Manchester qui souhaite la conserver.

Habituée à jouer la Ligue des champions ces dernières années, Melvine Malard doit se contenter cette saison de la regarder à la télévision. Battu par le PSG en barrages, Manchester United n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de poules. Pourtant, l’attaquante française s’était rappelée aux bons souvenirs des Parisiennes en trouvant la faille pour son premier match européen avec les Mancuniennes. Depuis, la joueuse prêtée par l’OL continue son adaptation à une nouvelle équipe, un nouveau championnat et un nouveau pays. Elle la Réunionnaise découvre le climat anglais, bien loin de celui de Lyon et encore plus de son île.

Rappelée en équipe de France lors de la dernière trêve

Néanmoins, cela ne semble pas perturber Malard. Avec quatre buts inscrits en huit matchs, elle retrouve de la confiance après avoir dû faire une croix sur la Coupe du monde suite à un temps de jeu en très nette baisse avec l’OL les six premiers mois de 2023. Ayant retrouvé le sens du but, Malard a aussi retrouvé l’équipe de France lors du dernier rassemblement, appelée en dernière minute pour palier les forfaits de Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Tout paraît aller pour le mieux pour l’attaquante qui a déjà séduit à Manchester United. Le club anglais possède une option d’achat et semble prêt à la lever. "Oui, bien sûr que nous souhaitons la garder, a déclaré Marc Skinner, coach mancunien mercredi. C'est quelque chose que nous avons inclus lorsque nous avons signé le prêt initial. Je ne connais pas les détails des conversations sur le contrat, mais c'est vraiment quelque chose que j'espère que nous chercherons à faire".