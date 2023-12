OL - Mercato : Tagliafico botte en touche pour son avenir

Arrivé à l’été 2022, Nicolas Tagliafico a signé pour trois ans à l’OL. Loin des objectifs qui lui avaient été vendus, l’Argentin peut-il mettre les voiles ? Le principal intéressé a préféré donner une réponse politique.

En l’espace d’une saison et demi, il n’a loupé que huit matchs toutes compétitions confondues. Si ses performances individuelles ont connu une pente descendante depuis le retour de la Coupe du monde, Nicolas Tagliafico est au moins une valeur sûre dans l’effectif de l’OL. Très rarement blessé, il n’est pas du genre à se cacher et compense des performances en deçà par une mentalité de lâche-rien, propre aux Argentins. Comme il l’a concédé lui-même, en signant à l’OL, le latéral gauche ne s’attendait pas à jouer la course au maintien. Il avait avant tout été question de retrouver la Ligue des champions et l’OL en est très loin. D’ailleurs, Nicolas Tagliafico ne devrait jamais la jouer avec le club lyonnais.

Un retour à l'Ajax avancé durant l'été

Ayant signé pour trois saisons entre Rhône et Saône, le champion du monde entamera sa dernière année de contrat en 2024-2025 et il est acté que l’OL ne sera pas en C1. Tagliafico sera-t-il lui toujours lyonnais ? Pas forcément intégré dans sa vie personnelle et professionnelle, son nom avait été dans les rumeurs de départ l’été dernier avec notamment un retour à l’Ajax.

Face aux ambitions revues à la baisse, l’avenir de Tagliafico à l’OL est-il incertain ? Mercredi, l’Argentin a choisi une réponse politiquement correcte pour esquiver le sujet. "Je ne pense qu’à une chose, celle de sortir de cette situation tellement mauvaise. On est en train de souffrir à chaque match. Il faut qu’on ait plus de points, plus de victoires afin de pouvoir travailler non pas en pensant au résultat du prochain match, mais à notre façon de jouer." Comme démenti d'une envie de départ, on a connu mieux…