Dans son dernier communiqué, Eagle Football Group affirme qu'il est en mesure de cocher les cases de son plan concernant Crystal Palace et de l'introduction en bourse. Mais peut-il le faire avant la DNCG ?

Une publication pour rassurer, ou un témoinagne de véritables avancées concrètes ? C'est toute la question pour l'OL, alors que se profile un rendez-vous capital avec la DNCG en juin. Le 15 mai, Eagle Football Group (EFG) a partagé son bilan des neuf premier mois de l'exercice comptable 2024-2025. Un document surtout intéressant pour les explications fournies à la fin du texte.

Dans celui-ci, on peut lire qu'EFG voit "les initiatives stratégiques" d'Eagle Football Holding (EFH), la maison mère "progresser". Elles "devraient apporter un soutien supplémentaire" à l'ancien OL Groupe. Ainsi, EFH serait "dans la phase finale du processus de vente/plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace. EFH prévoit également de déposer sa déclaration d’enregistrement confidentielle relative à son introduction en Bourse prévue auprès de la SEC au cours du mois de mai 2025."

Un timing extrêmement court

A priori, tout cela est plutôt une bonne nouvelle pour les finances de l'Olympique lyonnais. Mais est-il en mesure de boucler ces deux dossiers cruciaux avant le passage devant la DNCG ? Le délai à tenir paraît très restreint. "On rentre dans un timing qui empêche tout entrée en bourse avant le passage devant la DNCG, nous confie David Gluzman, banquier d'affaires et amateur du ballon rond. Selon moi, il faudrait entre six et huit semaines. Concernant Crystal Palace, idem, c’est beaucoup trop court, d’autant plus qu’il faut en passer par le "Directors' test"."

Ce système est utilisé en Angleterre. Il s'agit d'un examen appliqué aux futurs propriétaires et directeurs, qui sont ensuite évalués chaque saison. Il sert à éviter que les rachats de club ne soient effectués par des personnes ou des groupes qui ne seraient pas aptes à assurer son bon fonctionnement.

Plusieurs mois que ce plan est évoqué

Pour ce qui est du projet d'Eagle Football, cela fait plusieurs mois qu'il est inscrit noir sur blanc dans les diverses communications. Mais pour l'instant, rien ne bouge, ce qui fait dire à David Guzman. "Je ne suis pas pessimiste sur la survie à court et moyen terme de l'OL, mais je suis sceptique à propos de la stratégie de John Textor." A voir si le gendarme financier partagera le même avis, surtout si rien n'a évolué depuis. Dans le cas contraire, cela changera considérablement la donne.