La France U16 deuxième au Japon, avec deux joueurs de l'OL

Battue par le Japon lors de la Dream Cup, l'équipe de France U16 ne remporte pas ce tournoi amical. Kylian Negri, Kenan Doganay et leurs partenaires finissent deuxièmes.

Le match de trop pour l'équipe de France U16 ? En tout cas, les Bleuets ont péché physiquement, selon les conclusions de leur entraîneur, ce dimanche matin au Japon. Opposés au pays hôte de la Dream Cup, ils ne sont jamais vraiment entrés dans leur rencontre, malgré un but annulé pour hors-jeu, et ont perdu 2 à 0 face aux Japonais.

Deux buts concédés aux 20e et 39e minutes qui ont plombé le tournoi des jeunes Français. En effet, leur bilan était jusqu'ici parfait, avec deux victoires contre la Côte d'Ivoire (2-0) et la Colombie (1-0). Il faut dire qu'ils ont disputé trois rencontres entre mercredi et ce 8 juin. La troisième étape fut plus difficile pour Kylian Negri et Kenan Doganay. Les deux joueurs de l'OL était de l'aventure en Asie.

Pas de doublé après le tournoi de Montaigu

Habitués de cette sélection, les deux Rhodaniens en terminent ainsi avec leur saison. Ils auront expérimenté le statut d'international. Le second, capitaine de cette formation, a aussi glané le prestigieux tournoi de Montaigu en avril. Un exercice plein pour les deux membres majeurs des U17 lyonnais, avec un beau voyage pour finir, malgré la défaite.

Quant à l'épreuve nippone, elle revient au Japon, qui a gagné ses trois affiches. La France échoue à la deuxième place, devant les Ivoiriens, vainqueurs des Colombiens.