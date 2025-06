France - Allemagne : première titularisation pour Cherki (OL)

Impressionnant jeudi pour sa première sélection, Rayan Cherki sera titulaire ce dimanche face à l'Allemagne. Un match comptant pour la 3e place de la Ligue des nations.

Sans trophée au bout, cet Allemagne - France (15 heures) perd forcément un peu en saveur. D'autant plus qu'en même temps, se disputera la finale de Roland-Garros. Néanmoins, cette affiche n'est pas dénuée d'intérêt, avec notamment la titularisation de Rayan Cherki.

Étincelant lors de son entrée en jeu face à l'Espagne jeudi (5-4), le milieu offensif rhodanien cherchera à faire aussi bien. Mais il sera à nouveau très attendu pour sa première dans le 11 des Bleus et sa deuxième cape. Après son but et sa passe décisive contre la Roja, Didier Deschamps lui donne cette fois-ci plus de temps de jeu pour s'exprimer. Ce sera au footballeur de 21 ans de montrer qu'il a définitivement pris une autre dimension. Celle qu'on lui prédisait à ses débuts.

Première aussi pour Gusto

Un grand moment dans sa carrière qu'il va partager avec Malo Gusto (troisième sélection). Son compère de la formation lyonnaise est lui aussi titulaire, une première également. On remarque par ailleurs que le sélectionneur a procédé à de nombreux changements pour cette petite finale de la Ligue des nations. Si l'enjeu ne sera pas franchement au rendez-vous, il existe donc quelques raisons de s'installer devant cette confrontation. Et ce, malgré la riche actualité sportive du jour.

Le 11 des Bleus contre l'Allemagne : Maignan - Gusto, Badé, Hernandez, Digne - Tchouaméni, Rabiot- Cherki - Kolo Muani, Mbappé, Thuram