OL - Bleus : Cherki a "eu un déclic l'été dernier" selon Lacazette

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa et sélectionné pour la première fois en Bleus, Rayan Cherki a franchi un cap cette saison. Pas une surprise pour Alexandre Lacazette.

Lui aussi est arrivé avec des aprioris. Comme de nombreux joueurs qui ont mis les pieds dans le vestiaire de l'OL ces dernières années, Alexandre Lacazette avait une certaine vision de Rayan Cherki. Exilé à Arsenal pendant cinq ans, l'attaquant gardait un œil sur son club formateur et a forcément vu l'éclosion contrariée de Rayan Cherki. Comme beaucoup, il a entendu des choses à droite, à gauche, et comme beaucoup, il a été agréablement surpris. "Avant de le rencontrer, il y avait plein d'a priori, surtout négatifs, à son égard. Plein d'interrogations surtout, a avoué Lacazette dans Le Parisien. De ce que je voyais à la télé, c'était un grand talent et je me demandais pourquoi il n'avait pas plus de temps de jeu. En le rencontrant, le feeling a été immédiat."

"Il a compris qu'il brillerait s'il faisait briller l'équipe"

Jouant le rôle d'un grand frère avec l'ancien de l'AS Saint-Priest, Alexandre Lacazette a pris sous son aile le néo international français. Une version que n'a pas contestée Cherki, ce dernier avouant avoir beaucoup appris hors du terrain de son capitaine. Toutefois, la vraie mutation a eu lieu cette saison pour le numéro 18 lyonnais, qui a terminé meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa. Tout sauf une surprise pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire lyonnaise. "Cette saison 2024-2025 a été incroyable, c'est comme si cet été il y avait eu un déclic dans sa tête, comme s'il avait compris ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. Le facteur important, je pense, cela a été de se dire : 'Si je fais briller l'équipe, je vais briller aussi' ". Rayan Cherki aura certainement l'occasion de le prouver une fois de plus dimanche contre l'Allemagne, lui que l'on annonce comme titulaire.