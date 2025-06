L'OL récompensé d'un label Fair Play For Planet

Dans le cadre de Fair Play For Planet, label écoresponsable dédié au sport lancé en 2020, l'OL a décroché la première place des clubs sportifs de première et deuxième division.

À défaut de récolter des titres sur le terrain depuis 2012, l'OL se console avec l'extra-sportif. Ces derniers jours, le club lyonnais a reçu la première place du classement de Fair Play For Planet. Avec 77,22 points, l'OL a pris la première place dans la catégorie des clubs sportifs de Première et Deuxième division. Le label écoresponsable dédié au sport et lancé en 2020 a mis en avant les points forts suivant pour expliquer cette première place devant la Section Paloise, membre du Top 14 au rugby. "Biodiversité, développement et promotion des solutions de mobilité, alimentation responsable et locale, gestion des déchets."

18 thèmes déclinés en 350 critères

Grâce à une collaboration avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Fair Play for Planet a construit un label "FPFP" basé sur 18 thèmes déclinés en 350 critères "tous mesurables ou quantifiables" pour promouvoir un sport plus vertueux en matière d'environnement et inciter ses acteurs au changement d'après le cofondateur de la structure l'ancien rugbyman Julien Pierre à L'Équipe.