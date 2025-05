Encore buteur, Alejandro Gomes Rodríguez n'a pas suffi à l'Angleterre. La sélection anglaise U17 est au bord de l'élimination à l'Euro U17.

Pour une première saison à l'OL, on peut dire qu'Alejandro Gomes Rodríguez a marqué les esprits. A 17 ans, il s'est déjà imposé avec la réserve rhodanienne, et a même fait ses débuts avec les professionnels face à Lens (1-2). Bien sûr, il lui faudra confirmer cette éclosion, mais avant de penser au futur exercice, l'attaquant a encore une compétition à disputer.

En ce moment, il joue l'Euro U17, et il prouve qu'il peut être un facteur X en sélection aussi. Buteur face à la Belgique lors de l'entrée en lice de l'Angleterre (1-1), il a récidivé vendredi. Un doublé cette fois-ci, le mettant en bonne position pour terminer meilleur réalisateur du tournoi.

L'Italie s'impose 4 à 2

Mais pour cela, encore faut-il que les Youngs Three Lions dépassent la phase de poules. Or, ils sont en ballotage très défavorable pour cela. Car même si l'avant-centre a marqué par deux fois, les Italiens, leurs adversaires du jour, ont gagné la rencontre 4 à 2. Le Lyonnais a beau avoir répondu aux deux premières flèches de l'Italie, il n'a pas pu empêcher son opposant de refaire la différence aux 67e et 77e minutes.

Troisièmes avec un point, les Britanniques devront impérativement l'emporter contre la République Tchèque lundi. Et avec un avantage assez net au tableau d'affichage si possible. Dans l'autre partie, ils espèrent un revers des Belges face à l'Italie. Ensuite, il faudra départager l'Angleterre et la Belgique. Mais avant d'en arriver là, Gomes Rodríguez et ses coéquipiers auront fort à faire.