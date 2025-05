Après la fin de la compétition avec l'OL Lyonnes mercredi dernier, certaines Lyonnaises ont encore des matchs à jouer en sélection. Melchie Dumornay, Tarciane et Elma Junttila Nelhage ont été convoquées pour la fenêtre de juin.

En Europe, tous les yeux vont se diriger vers l'Euro qui se déroule en Suisse et auquel ne prendront pas part Eugénie Le Sommer et Wendie Renard. Pour les sélections européennes, la Ligue des Nations début juin sera une mise en bouche avant le tournoi continental. Ailleurs, ce seront avant tout des matchs amicaux pour finir l'exercice 2024-2025 sur une bonne note. Pas d'enjeux sportifs pour de très nombreuses joueuses de l'OL Lyonnes, à l'image de Melchie Dumornay. La récente meilleure jeune joueuse de la Ligue des champions retrouvera Haïti pour deux rencontres amicales contre le Canada de Vanessa Gilles le 31 mai puis le 4 juin.

Tarciane et Nelhage attendues au tournant la saison prochaine

Au même moment ou presque, Tarciane évoluera avec le Brésil. Recrutée cet hiver et ayant eu six mois d'adaptation, la défenseuse risque d'avoir un rôle plus important entre Rhône et Saône à partir de la rentrée. Avant de penser à tout ça, la Brésilienne affrontera le Japon à deux reprises (31 mai et 3 juin) à la maison. Enfin, Elma Junttila Nelhage n'a pas retrouvé la sélection A et doit se contenter d'un rendez-vous avec les U23 suédoises et de deux confrontations contre l'Espagne (29 mai) et l'Italie (2 juin).