Les joueuses de l’OL célèbrent le but de Melchie Dumornay contre le PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la deuxième saison de suite, Melchie Dumornay rafle le titre de meilleure jeune joueuse de la Ligue des champions. L'attaquante de l'OL Lyonnes a inscrit six buts en neuf matchs dans la compétition.

À 21 ans, elle fait encore partie des espoirs du football féminin mondial, mais elle n'en est clairement plus une. Dans la capitale des Gaules depuis deux saisons, Melchie Dumornay a gagné ses galons de joueuse confirmée. Au point que certains lui imaginent un avenir dans lequel le Ballon d'Or viendra garnir son armoire à trophées. Ce ne sera pas pour cette saison avec l'élimination en demi-finale de la Ligue des champions et un simple titre de championne de France. Toutefois, l'exercice individuel de l'Haïtienne a été de haute volée. Deuxième meilleure buteuse de la saison régulière de Première Ligue, Dumornay s'est illustrée en finale contre le PSG. Même sur le Vieux Continent, elle n'a pas à rougir avec six buts en neuf matchs disputés.

Déjà sacrée lors de l'édition précédente

Buteuse à l'aller contre Arsenal, la numéro 6 lyonnaise avait redonné un semblant d'espoir au retour à Décines à dix minutes de la fin. Les performances remarquées de Melchie Dumornay ne sont pas passées inaperçues. Après la victoire finale d'Arsenal contre le FC Barcelone samedi à Lisbonne, la joueuse de l'OL Lyonnes a reçu le trophée de la meilleure jeune joueuse de la compétition en 2024-2025. Un trophée qu'elle avait déjà remporté lors de la dernière édition. Il faut se le dire, Melchie Dumornay n'a désormais plus rien d'une espoir et aura très certainement une place de choix au centre du projet voulu par Michele Kang.