Après une réunion le 23 mai posant les bases de ce que sera l'Olympique lyonnais, le nom du club est évoqué publiquement pour la première fois le 26 mai 1950. Le début d'une histoire qui dure depuis maintenant 75 ans.

Face à Angers, les dirigeants lyonnais ont profité de la dernière sortie des coéquipiers d'Alexandre Lacazette en Ligue 1 pour commémorer une première fois l'anniversaire du club. Un maillot collector qui s'est arraché comme des petits pains avant une deuxième salve de festivités fin août. Comme l'avait annoncé Laurent Prud'homme il y a un mois, quand il était encore en poste, la date de création du club est sujette à quelques controverses et l'OL a donc choisi de ne pas choisir. Pourtant, les fondements de ce qu'est aujourd'hui l'Olympique lyonnais remontent bien à mai 1950. Le 23 mai, le nom du club est proposé et il sera utilisé publiquement et médiatiquement pour la première fois dans les colonnes de nos confrères du Progrès le 26 mai.

Un anniversaire sur fond de rétrogradation

Ce modeste encart indiquait toutefois la naissance d’un nouveau club de football à Lyon après la scission avec le LOU, plus centré sur le rugby. C'est finalement le 27 mai que tout est acté. Les statuts de l’association Olympique lyonnais sont signés et déposés en préfecture et l'OL verra officiellement le jour avec une histoire qui le mènera à sept titres de champions consécutifs dans les années 2000, mais aussi deux demi-finales de Ligue des champions. Avec l'espoir d'un titre européen avant le centenaire. Mais à Lyon, on se contentera pour l'instant d'une présence confirmée en Ligue 1 et d'un trophée comme la Coupe de France, avant de rêver de nouveau plus grand.