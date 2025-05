Alejandro Gomes Rodriguez (OL) affronte la République Tchèque ce lundi (20h30). Un match crucial pour les U17 anglais.

Après l'enchaînement de mauvais résultats (match nul 1-1 contre la Belgique et défaite 4-2 face à l'Italie), les Anglais sont dos au mur. Les coéquipiers de Gomes Rodriguez doivent absolument remporter la rencontre de ce lundi soir (20h30) contre la République Tchèque, tout en espérant un résultat favorable dans l'autre match de leur groupe. En effet, l'Angleterre est troisième de la poule avec 1 point, à trois longueurs de la deuxième place occupée par les Diables Rouges avec 4 points. De plus, les Belges présentent une différence de buts de +2 tandis que les Anglais sont dans le négatif (-2). Il faudra donc un petit miracle pour que les Baby Three Lions rallient les demi-finales.

Victoire impérative !

Ils devront absolument remporter leur match face aux Tchèques avec un grand nombre de buts d'écart. Un scénario qui devra être corrélé obligatoirement avec une défaite des Belges contre les Italiens. Si l'Angleterre gagne 4-0 et que, dans le même temps, la Belgique s'incline 1-0, alors les Anglais arracheront leur ticket pour les demi-finales.

Alejandro Rodriguez, la lueur d'espoir de l'Angleterre

Auteur des trois uniques buts de son équipe dans cette compétition (un contre la Belgique et deux face à l'Italie), l'attaquant de 17 ans brille durant l'Euro U17. Malgré les résultats négatifs de sa sélection, Alejandro Rodriguez représente un danger permanent pour les défenses adverses. Il se retrouve alors ce lundi devant un immense défi : porter son pays vers une qualification en demi-finale de l'Euro U17 en inscrivant le plus de buts possibles.