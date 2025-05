Le bilan contrasté de Paulo Fonseca avec l'OL

Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Il est temps de dresser un état des lieux de la première demi-saison de Paulo Fonseca avec l'Olympique lyonnais.

Nommé officiellement entraîneur de l'OL le vendredi 31 janvier 2025 en remplacement de Pierre Sage, Paulo Fonseca a vécu une saison pour la moins tourmentée. Un scénario catastrophe contre Manchester United en Ligue Europa et une suspension à 9 mois d'interdiction de banc et de vestiaire pour son comportement vis-à-vis de l'arbitre Benoît Millot. Mais, pour autant, tout n'est pas à jeter pour le technicien portugais. En effet, l'OL version Fonseca a montré, par intermittence, des motifs d'espoir dans le jeu.

On peut se rappeler notamment de la série de 5 victoires en 6 matchs de Ligue 1, ponctuée également par deux victoires face à Bucarest en Ligue Europa, entre le 9 février et le 16 mars 2025. La seule défaite en Ligue 1 fut, sur cette période, face au Paris Saint-Germain (3-2). De plus, la victoire 2-0 à Nice le 9 mars avait complètement relancé Lyon dans la course à la Ligue des champions.

Hélas, comme trop souvent ces dernières années, le club rhodanien peine à garder une forme de régularité au fil des matchs. Un manque de constance qui va anéantir les rêves de Ligue des champions : quatre défaites sur les huit dernières rencontres de Ligue 1... Cependant, grâce à un but dans les tout derniers instants du match entre Strasbourg et le Havre (victoire 3-2 des Normands) lors de la dernière journée, l'OL disputera tout de même la Ligue Europa la saison prochaine.

Un bilan mitigé à l'image de l'OL

Selon les statistiques délivrées par Data OL, Paulo Fonseca présente le bilan suivant : 11 victoires (58%), un match nul (5%) et 7 défaites (37%) en 19 matchs avec Lyon. De plus, son équipe a marqué 48 buts toutes compétitions confondues (2,5 buts en moyenne par match) et en a encaissé 31 (1,6 but en moyenne par match). Toujours d'après Data OL, Paulo Fonseca finit la saison avec une moyenne de 1,79 points pris par match en Ligue 1. À titre de comparaison, Pierre Sage avait fini son histoire avec l'OL sur une moyenne de 1,68 point entre août 2024 et janvier 2025. Des chiffres plus ou moins similaires qui illustrent bien la difficulté pour Lyon de répéter les performances positives avec le temps.