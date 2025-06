S'il réfute le terme d'audit, Nasser Larguet a été invité à faire un état des lieux de l'OL Académie. Le formateur estime que les équipes de jeunes doivent trouver leur place à Décines, au plus près des professionnels.

En mars dernier, l'OL a choisi de lancer un vaste état des lieux concernant son académie et les résultats en berne ces dernières saisons. Ce n'est d'ailleurs pas l'exercice 2024-2025 qui va remonter le niveau, si ce n'est en réserve avec la finale de la Premier League International Cup et une belle place en National 3. Mais, le bât blesse avant tout à Meyzieu avec une succession de changements de directeurs, de formateurs. L'été qui arrive ne dérogera pas à la règle, avec notamment le départ d'Amaury Barlet.

Comme dans l'ensemble du club, l'instabilité est chronique à l'Académie et un audit a donc été lancé, avec Nasser Larguet à sa tête. Un terme que réfute l'ancien coach de l'OM. "On a parlé d’un mois d’audit. Ce n’était pas ça. Avec Matthieu Louis-Jean, le directeur technique du club, on se connait depuis longtemps (…) Il m’a sollicité pour un échange d’idées, avoue Larguet à nos confrères de But. Je suis venu à Lyon pour une journée. Ce n’est pas en une journée qu’on va identifier tous les bons et les mauvais côtés de la formation." Le formateur a d'ailleurs mis en avant que les résultats à la baisse ne sont pas seulement présents à Lyon, mais cela touche plusieurs autres clubs français. De là à avoir un trou générationnel ? Peut-être bien.

Miser sur un responsable de la performance

Mais dans son échange d'idées avec Matthieu Louis-Jean, Nasser Larguet a surtout pointé une défaillance que John Textor espère rectifier : avoir l'Académie loin du groupe professionnel. "Cet éloignement entre l’équipe première, la réserve et tout le reste de formation n’a plus lieu d’être. L’OL a besoin d’une unité de lieu. C’est l’un des points primordiaux si l’on veut retrouver une identification. Il faut continuer à travailler sur l’ADN olympique lyonnais."

Ce point, de nombreux observateurs le partagent et le ciblent depuis des années et Matthieu Louis-Jean l'avait aussi pointé lors de son passage dans "Tant qu'il y aura des Gones", fin mars. "Si les terrains de la formation sont à côté de ceux des professionnels, l’entraîneur peut venir observer les jeunes et échanger avec les meilleurs profils. L'éloignement crée un fossé entre les deux structures."

Encore faut-il trouver le terrain nécessaire, même si Textor et Kang ont convenu de ramener les garçons à Décines et les filles à Meyzieu. Enfin, Nasser Larguet estime que l'Académie doit "renforcer l’encadrement avec un responsable de la performance. Il faut plancher sur tous les aspects : le physique bien sûr, mais également l’aspect du développement mental, l’aspect technico-tactique, l’aspect de l’analyse collectif et individuel…" Un travail de fond qui aurait déjà été entrepris selon le formateur.