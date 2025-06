À l'image de l'OL qui a dû faire face à certains retards de paiement, Botafogo serait dans l'œil du cyclone ces dernières heures. Le club brésilien n'aurait pas réglé certains transferts, dont celui de Thiago Almada en provenance d'Atlanta.

Certains mettront en avant un "Textor bashing" qui n'en finit plus. Néanmoins, force est de constater qu'il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'une affaire vienne ternir la réputation de l'Américain. Seulement, dans cette spirale négative, tout le monde se retrouve loger à la même enseigne. Forcément, la situation de l'OL inquiète plus que celle de Botafogo ou Molenbeek entre Rhône et Saône, mais c'est tout Eagle Football qui tangue et qui est dans le viseur des instances. Pendant que le club lyonnais attend son passage devant la DNCG et tente des coups à plusieurs bandes pour son mercato, Botafogo a, lui aussi, été épinglé pour des défauts de paiements. Pas de simples indemnités de formations ou des cotisations à l'URSSAF, mais bien des transferts purs et simples.

Burnley attend encore le virement pour Vitinho

Dans une note publiée sur le site de la FIFA courant février, il est noté qu'Atlanta United avait saisi le tribunal de l'instance pour le non-versement des 21 millions de dollars dans le cadre de Thiago Almada. Fin février, la FIFA avait donné 45 jours à Botafogo pour régler ses dettes (et 5% d'intérêts) en plus d'une amende de 150 000 $. La situation a dû rentrer dans l'ordre depuis, autrement le club brésilien ne devrait pas pouvoir recruter avant la Coupe du monde des clubs.

Cela remonte certes à février mais, cette note aurait donné des idées à d'autres clubs, d'autant plus en voyant le club carioca faire affaire avec Nottingham Forest. D'après le journaliste brésilien Venê Casagrande, Burnley a adressé un courrier à la fédération brésilienne concernant un impayé dans la venue du défenseur Vitinho à Botafogo. La somme de 7,5 millions d'euros n'avait toujours pas été payée au 22 mai, malgré "des relances de la FIFA, restées sans réponse pour le moment".