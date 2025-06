Botafogo - Nottingham : le coup à trois de John Textor ?

John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

John Textor devrait faire encore affaire avec Nottingham Forest. Trois joueurs évoluant à Botafogo devraient rejoindre le club anglais pour une enveloppe de 35 millions d'euros.

Le président de l’Olympique lyonnais, John Textor, serait à deux doigts de boucler une triple opération entre son club brésilien de Botafogo et Nottingham Forest. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Igor Jesus, Jair Cunha et Cuiabano (Luis da Silva) devraient tous les trois prendre la direction du septième de Premier League cette saison. Une somme de 35 millions d’euros est évoquée par le spécialiste italien. Ce ne serait pas la première fois qu’un club appartenant à Eagle Football Group négocie directement avec Nottingham Forest, après les transferts d’Orel Mangala et de Moussa Niakhaté vers l’OL.

Une bonne nouvelle pour l'OL à l'approche du rendez-vous avec la DNCG ?

En ce qui concerne Igor Jesus, dont les droits économiques ont bien été acquis par l’Olympique lyonnais, son départ vers Nottingham Forest représenterait une excellente nouvelle pour les finances du club rhodanien, à trois semaines du passage crucial devant la DNCG, prévu le 24 juin. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par Transfermarkt.

En revanche, Jair Cunha et Cuiabano ne sont pas concernés par une telle clause, ce qui signifie que seule une partie des 35 millions d’euros évoqués reviendrait directement à l’OL. Le reste de la somme bénéficierait toutefois indirectement au club lyonnais, puisque Botafogo et l’OL appartiennent tous deux à Eagle Football Group. Une affaire à suivre de près.