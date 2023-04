Lovren absent pour OL - Rennes, Laaziri et Lega dans le groupe

Quatre jours après la désillusion à Nantes, l'OL retrouve le Parc OL dimanche (13h) pour affronter Rennes. Pour ce rendez-vous de la 30e journée de Ligue 1, Laurent Blanc a convoqué un groupe de 22 joueurs. Touché, Dejan Lovren est absent.

Un retour à la maison qui s'annonce compliqué. Même si les Bad Gones ne seront pas présents dimanche et que les Lyon 1950 ont décidé de ne pas animer leur virage, l'atmosphère sera pesante à Décines. Si l'OL retourne à ses occupations de la Ligue 1 contre Rennes, le spectre de la désillusion de Nantes mercredi soir est toujours là. Pour les Lyonnais, la page serait déjà tournée même si on peut en douter tant l'objectif n'a pas été rempli néanmoins, il est vrai que la vie continue malheureusement et qu'il y a désormais neuf matchs de championnat à jouer pour en finir avec cette saison de toutes les déceptions.

Pour ce rendez-vous dominical en plein week-end de Pâques, Laurent Blanc doit faire sans Amin Sarr (lésion musculaire) et Malo Gusto qui est en phase de reprise. Ces deux absences ne sont pas une surprise et il convenait avant tout de savoir si Dejan Lovren serait apte ou non pour dimanche. Absent vendredi de l'entraînement après avoir été touché à la jambe sur un tacle, le défenseur croate a dû déclarer forfait. Egalement exempt de séance collective à deux jours de la réception de Rennes, Nicolas Tagliafico était avant tout en salle et peut tenir sa place dans le groupe lyonnais. Avec la blessure de Lovren, Blanc a fait appelle à Achraf Laaziri. Sekou Lega est lui aussi dans le groupe

Le groupe de l'OL : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Boateng, Kumbedi, Henrique, Tagliafico, Laaziri, Lukeba - Aouar, Caqueret, Lepenant, Tolisso, Thiago Mendes, El Arouch - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Jeffinho, Lega