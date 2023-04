OL - Rennes : horaire, diffusion, avant-match

Après la victoire contre le PSG et l’élimination en Coupe de France contre Nantes, l’OL retrouve le Parc OL ce dimanche (13h). Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de cet OL - Rennes comptant pour la 30e journée de Ligue 1.

L’avant-match

Un week-end de Pâques, une élimination en demi-finale de Coupe de France quatre jours plus tôt et désormais plus de réels objectifs, tous les ingrédients sont réunis pour voir les supporters délaisser le Parc OL dimanche pour la réception de Rennes. Pourtant, il y a bien un match de Ligue 1 qui se prépare et qui doit au mieux redonner de la confiance aux joueurs de Laurent Blanc. Car une victoire contre Rennes, même après celle à Paris, ne viendra pas rattraper le gâchis que s’est permis l’OL mercredi en Loire-Atlantique. En loupant le match le plus important de la saison, le club lyonnais a cassé encore un peu plus le ressort déjà bien distendu entre la direction et ses supporters.

Pour le retour de Bruno Genesio à Décines, les Bad Gones ont d’ailleurs décidé de boycotter la rencontre, en signe de contestation de la prestation indigeste proposée en Coupe de France. Les Lyon 1950 seront bien là, mais il ne faudra pas compter sur eux pour mettre l’ambiance dans une enceinte qui risque de sonner creuse. En face, Rennes reste sur une défaite contre Lens le week-end dernier et n’est pas forcément au mieux de sa forme depuis le début de la phase retour.

À quelle heure se joue OL - Rennes

En plus de boycotter le match pour des raisons sportives, les Bad Gones et le Kop Virage Nord avaient pesté contre la programmation de cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1. En plein jour de Pâques, la LFP a trouvé la bonne idée de placer cet OL - Rennes à 13h. À l’heure où les réunions de famille sont nombreuses en ce week-end pascal, difficile d’avoir englouti le fameux « gigot » mis en avant par le groupe de supporters du virage nord à un tel horaire. Quoi qu’il en soit, en attendant de voir si les travées du Parc OL seront dégarnies ou non, Mr Bastien sera lui bien à l’heure pour siffler le coup d’envoi à 13h.

Sur quelle chaîne voir OL - Rennes

Pour ce rendez-vous de début d’après-midi, il faudra se brancher sur Prime Video pour ceux qui souhaiteraient esquiver les débats politiques autour de la table à manger. L’affiche entre l’OL et le Stade Rennais sera commentée par Julien Brun et Benoit Cheyrou tandis que l’avant-match se fera avec Samuel Ollivier et l’ancienne joueuse de l’OL Corinne Petit.