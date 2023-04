OL : l’absence de Lovren redistribue les cartes

Mohamed Salah entouré par Castello Lukeba, Corentin Tolisso et Sinaly Diomandé lors d’OL – Liverpool (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

Touché à la jambe contre Nantes, Dejan Lovren ne sera pas de la partie ce dimanche (13h) contre Rennes. Laurent Blanc devrait donc miser sur une défense à quatre avec la jeune charnière Diomandé - Lukeba.

Pour la première fois depuis son retour à l’OL en janvier dernier, Dejan Lovren est passé au travers. Comme l’ensemble de ses coéquipiers, le défenseur croate a choisi le pire match possible pour ne pas être à son avis et donc voir le club lyonnais laisser passer l’occasion de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Comme si cela ne suffisait pas, Lovren s’est blessé en fin de match sur un tacle alors que Nicolas Pallois partait en contre. Touché à la jambe droite, l’ancien de Liverpool ne pourra tenir sa place ce dimanche (13h) face à Rennes. L’absence de Dejan Lovren, qui avait apporté une certaine sérénité défensive, devrait pousser Laurent Blanc à revenir à une composition plus traditionnelle autour d’une défense à quatre. Avec seulement Jérôme Boateng comme solution alternative, l’entraîneur lyonnais a de grandes chances de miser sur une doublette Diomandé - Lukeba pour composer l’axe défensif lyonnais.

Mangé dans l’impact athlétique mercredi à Nantes, l’OL devrait logiquement retrouver un milieu plus agressif dans le pressing avec notamment Lepenant et Caqueret. Reste à savoir si Corentin Tolisso, en difficulté à Nantes, conservera la confiance de Blanc ou si Thiago Mendes enchainera une 3e titularisation de suite. Au final, Laurent Blanc possède un effectif au complet mais le manque d’impact des remplaçants n’invite pas vraiment à un turnover dans les grandes largeurs. Malgré une prestation insipide à la Beaujoire, Rayan Cherki n’a malheureusement pas vraiment de vraie concurrence et devrait encore accompagner le duo Lacazette - Barcola.

La composition probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Tolisso (ou Thiago Mendes), Lepenant - Cherki - Lacazette, Barcola