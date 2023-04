OL : pour le grand ménage de printemps, il faudra encore patienter

Malgré l’élimination en Coupe de France, Laurent Blanc ne veut pas laisser tomber le championnat. Avec les défaites de Lille et Nice samedi, l’OL veut encore croire à un destin européen.

Et si l’OL réussissait le tour de force de gagner deux de ses trois matchs de cette semaine "excitante" tout en ayant trouvé le moyen de se tromper d’objectif ? Il faudra patienter jusqu’en milieu d’après-midi ce dimanche pour le savoir. Mais dans cette semaine qui devait permettre au club lyonnais de pourquoi pas renouer avec un succès final dans une coupe, il pourrait bien avoir perdu le seul match qu’il ne fallait pas. Une victoire dominicale contre Rennes (13h) ne fera pas passer la pilule de l’échec nantais mercredi en Coupe de France. C’est un fait et il faudra un certain temps aux supporters pour ravaler leur déception. Dans le vestiaire lyonnais, il y a bien de la "frustration et de l’énervement" de ne pas avoir répondu présent dans cet objectif prioritaire mais "c’est fait, c’est du passé maintenant, il reste neuf matchs de championnat pour finir de la meilleure des façons et y croire encore", avouait vendredi Corentin Tolisso.

Lille et Nice entretiennent cet utopique espoir

Comme dit samedi, l’auto-persuasion a fait son retour entre Rhône et Saône désormais que la Coupe de France a été galvaudée par une "purge collective" comme l’ont fait remarquer les Bad Gones dans leur communiqué de boycott. Quand les supporters attendent qu’un ménage soit fait à tous les étages, de la direction aux joueurs, le club lyonnais s’accroche encore et les résultats du week-end ne peuvent que lui donner raison. Laurent Blanc a appelé son groupe à "être professionnel jusqu’au bout" et les défaites de Lille à Angers (1-0) et de Nice contre le PSG offrent à l’OL une bouée de secours dans cette fin de saison. En gagnant contre Rennes dimanche au Parc OL, les Lyonnais ne seront bien évidemment pas guéris.

Seulement, la 5e place ne serait plus qu’à cinq longueurs. Un joli fossé encore qui ferait toujours autant regretter certains échecs à domicile en 2023 (Clermont, Strasbourg, Brest, Lorient) mais qui entretient la lueur chez les joueurs, pourtant incapables de faire ce qu’il faut depuis 29 matchs en Ligue 1 et un soir de Coupe de France où tout le monde les attendait au tournant. "Il faut tout donner, il faut qu'on y croie, a réclamé le milieu de terrain. Il nous reste neuf matchs, on a encore des adversaires directs à jouer : Nice, Reims, Rennes, qui sont devant nous. C'est sûr qu'il va falloir absolument gagner dimanche pour espérer atteindre cette place européenne." Ne reste plus qu'à savoir comment l'OL réussira à se saborder tout seul.

Pas de chamboulement dans l'effectif

Le grand ménage de printemps à Décines attendra encore un peu. Quand en coulisses, une passe d’armes semble se dessiner entre John Textor et Jean-Michel Aulas, sur le terrain, le statu quo est de mise. Laurent Blanc, qui "ne sait pas s’il sera toujours dans le projet futur", ne va pas chambouler tout d’un coup. Les résultats du week-end le pousse, au moins publiquement, à continuer de croire à la Ligue Europa Conférence. Un sacré pas en arrière dans les ambitions lyonnaises alors que la Ligue des champions était visée.

Dans cette opération remontada qui serait lancée dans le vestiaire lyonnais, les indésirables comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé ont toujours leur place. Sont-ils toujours impliqués dans le projet ? Blanc y répond à la positive, bien que la réalité du terrain montre le contraire. Néanmoins, à l’heure de se lancer dans un nouvel objectif, l’OL continue donc de miser sur ce qui ne fonctionne pas depuis des mois. Comme si les erreurs d’un passé proche n’avait encore pas été assimilées. Un constat qui ne se limite pas qu’au rectangle vert du Parc OL.