Avec une seule défaite sur les dix derniers matchs, l’OL est l’une des trois équipes qui a le moins perdu. Pourtant, le club lyonnais paie ses nuls et surtout le rythme de ses concurrents.

Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Laurent Blanc ne cesse de répéter la même chose. À cause des points perdus en début de saison et qui ont coûté son poste à Peter Bosz, le club lyonnais doit avant tout combler son retard sur ses concurrents. Neuvièmes du championnat avant de recevoir Rennes dimanche (13h), les Lyonnais sont encore à huit encablures de la Ligue Europa Conférence et de la 5e place, ultime strapontin pour l’Europe la saison prochaine. Avec 9 journées et 27 points à prendre, rien n’est impossible mathématiquement et les coéquipiers de Corentin Tolisso veulent y croire. Du moins publiquement. Est-ce leur parcours sur la phase retour qui leur donne tant d’espoirs ? Depuis dix journées, l’OL fait partie de ceux qui ont pris le plus de points en Ligue 1.

Seul Rennes déjoue depuis 10 matchs

Avec 19 unités et seulement une défaite (2-1) à Auxerre, l’OL est plutôt sur une bonne dynamique. Il avait le 5e bilan du championnat avant la victoire de Lens contre Strasbourg (2-1) vendredi pour l'ouverture de la 30e journée. Mais pourquoi le club lyonnais stagne-t-il autant au classement dans ce cas-là ? Premièrement parce qu’avec quatre nuls dont trois de suite avant la trêve de mars, il a laissé pas mal de points en route.

Deuxièmement, et c’est peut-être ce qui est le plus important, les concurrents à l’Europe ne baissent pas de régime non plus. Avec 21 et 20 points en 10 matchs, Reims et Nice sont les clubs les plus performants sur cette phase retour. De son côté, Lille n’a perdu qu’un seul point sur l’OL (18 unités). L’écart reste donc stable et empêche les Lyonnais de vraiment remonter. Finalement, il n’y a que Rennes et ses 13 points sur 30 qui est dans le dur. Un club qui se rend à Lyon dans les prochaines heures…