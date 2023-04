Genesio : "Ma vie professionnelle est très liée à l’OL et Rennes"

Arrivé à Rennes le 4 mars 2021, Bruno Genesio va diriger son 100e match avec le club breton dimanche. Hasard du calendrier, ce sera contre l’OL, son club de cœur.

Il a beau eu vouloir envie de se détacher de son étiquette OL, Bruno Genesio reste rattaché à son club de cœur qu’il le veuille ou non. Ayant quitté le club lyonnais en juin 2019 après 185 matchs dirigés comme coach, Genesio officie désormais à Rennes avec un contrat qui s’étend jusqu’en juin 2025. Avec Florian Maurice, qu’il a retrouvé chez les Rouge et Noir, l’entraîneur français tente d’installer un peu plus le Stade Rennais sur l’échiquier national. Avec une 6e place, les temps sont un peu durs en Bretagne, mais Bruno Genesio compte sur son retour à Décines pour reprendre sa marche en avant. "Comme souvent après un résultat difficile, le groupe a été réactif. J'ai un groupe combatif et prêt à repartir pour les neuf derniers matches, à aller chercher cet objectif de début de saison, a-t-il confié en conférence. L’OL peut encore avoir un objectif, à savoir la cinquième place, ils ont des compétiteurs, donc je ne m'attends pas à un relâchement ou abandon de leur part."

"Ma 100e avec Rennes à Lyon, un clin d'œil"

Avec le boycott des Bad Gones et du Kop Virage Nord, les retrouvailles de Bruno Genesio avec le Parc OL s’annoncent moins fraîches même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis son départ. Néanmoins, ce retour aux sources n’est pas sans émotion pour le Lyonnais de naissance qui va passer un cap symbolique dimanche en début d’après-midi. Face à l’OL, il dirigera son 100e match avec Rennes. "Décidément, ma vie professionnelle est très liée à Lyon et Rennes, puisque je suis, en grande partie, parti de Lyon à cause d'un match perdu contre Rennes (Ndlr, demi-finale de Coupe de France 2019). Là, c'est le 100e à Lyon avec Rennes, c'est un clin d'œil. J'ai toujours plaisir à retrouver des gens avec qui j'ai travaillé et bien fonctionné."

Avec trois victoires en trois matchs à Décines, Genesio espère bien jouer un nouveau mauvais tour à son club de cœur.