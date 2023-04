Ce dimanche (13h), l’OL retrouve le championnat et le Parc OL, trois semaines après le nul contre Nantes (1-1). Face à Rennes, les Lyonnais vont tenter de régler la mire. En 2023, ils n’ont inscrit que quatre buts en six réceptions.

Neuf matchs, neufs "finales" si l’on en croit les Lyonnais. Derrière ce discours de façade, l’OL doit désormais faire avec une fin de saison sans vrai objectif. L’Europe est mathématiquement toujours accessible et une victoire contre Rennes dimanche (13h) rapprocherait les joueurs de Laurent Blanc à trois longueurs des Bretons, actuellement 6es. Encore faut-il gagner et c’est une autre paire de manche. Cela va bientôt faire deux mois jour pour jour que les supporters lyonnais n’ont pas goûté aux trois points. C’était le 12 février dernier contre le RC Lens (2-1). Les Lyonnais se sont certes déplacés quatre fois sur les six dernières rencontres, mais on ne peut pas dire que les deux derniers matchs à domicile soient restés dans les mémoires. Deux nuls insipides contre Lorient (0-0) et Nantes (1-1) et une incapacité à trouver le chemin des filets.



C’est d’ailleurs le mal récurrent qui touche l’OL depuis le début de l’année à Décines. Avec six points pris sur 18 possibles en 2023, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette paient leur manque d’efficacité offensive. Les occasions contre Clermont, Strasbourg, Brest ou même Lorient ont été là et même plus qu’il n’en faut. Résultat des comptes ? Quatre petits buts inscrits depuis le début de l’année face au public lyonnais. Si l’OL veut encore pouvoir prétendre à jouer l’Europe via le championnat comme il le laisse entendre depuis l’élimination en Coupe, son salut viendra de sa réussite offensive. Et pas seulement à domicile.