Une fresque hommage à Paul Bocuse au Parc OL

Depuis quelques jours, le Parc OL s’est fait une beauté. Après Gérard Houllier, c’est le portrait de Paul Bocuse qui a fait son apparition sur l’esplanade du stade de l’OL.

Le rendez-vous est pris le 23 avril prochain. En annonçant d’un côté leur boycott et de l’autre leur absence d’encouragements, les Bad Gones et Lyon 1950 ont également vendu la mèche sur les animations à venir pour le prochain match à domicile. Ce sera contre l’OM le dimanche 23 avril à 20h45 et l’avant-match va servir à rendre hommage à un grand monsieur de Lyon. Décédé il y a cinq ans, Paul Bocuse va voir les deux virages faire honneur à sa mémoire avec des "préparations qui ont lieu depuis des mois" comme indiqué dans les deux communiqués des supporters.

En attendant de voir ce que vont donner ces animations en tribunes, l’OL a lui déjà inscrit l’ancien chef étoilé dans son patrimoine. Inconditionnel du club lyonnais, Paul Bocuse a fait son apparition sur l’un des murs du Parc OL sur l’esplanade. Le "Pape de la Gastronomie" y est représenté avec le maillot de l’OL année 1955-1956 et une phrase du célèbre cuisinier : "les deux secrets d’un succès : la qualité et la créativité". Deux piliers sur lesquels la direction sportive de l’OL pourrait bien s’appuyer de nos jours.

La fresque représentant Paul Bocuse sur l'un des murs du Parc OL (crédit : David Hernandez)