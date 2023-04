OL : plus que 5 matchs au Parc OL

Le Parc OL à huis clos lors de la crise du Covid-19 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le compte à rebours est lancé, l'OL ne recevra plus que cinq fois à domicile cette saison. À commencer dès ce week-end.

La saison arrive à son terme et la rencontre face au Stade Rennais de ce dimanche (13h) fait partie des derniers matchs au Parc OL. En effet, pour l'équipe masculine, il reste seulement cinq duels à disputer à la maison.

Tout d'abord, il y aura Rennes (9 avril à 13h), puis Marseille (23 avril à 20 h 45) et enfin Montpellier (7 mai à 17 h 05). La réception de Monaco prévue pour le compte de la 36e journée du championnat se tiendra durant le week-end du 21 mai (date et horaire non communiqués). La dernière de l'exercice 2022-2023 à Décines opposera les Lyonnais face aux Rémois. Un match qui se déroulera pendant le multiplex de la 37e journée à 21h.

À partir de juin, le Parc OL délaissera le football, et ouvrira ses portes à de multiples concerts (Mylène Farmer, Red Hot Chilly Peppers...).