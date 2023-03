L'OL recevra Reims le 27 mai (21h) et ira à Nice le 3 juin (21h)

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La Ligue 1 n’en est qu’à la 29e journée mais la LFP a communiqué ce mardi les dates des deux dernières journées. Comme c’est coutume de le faire, la 37e journée (27 mai) et le 38e journée (3 juin) se dérouleront lors d’un multiplex à 21h.

L’OL n’a pas encore joué la 29e journée du championnat qu’il sait déjà quand il affrontera Reims et Nice lors des deux derniers rendez-vous de la saison. Ce mardi, la LFP a communiqué les dates officielles des 37e et 38e journée de Ligue 1. Pour son dernier match à domicile, l’OL accueillera les Rémois le samedi 27 mai à 21h. Comme le veut la coutume, ce match de l’avant-dernière journée se jouera en même temps que les neufs autres au sein d’un multiplex. Reste à en connaitre la programmation TV qui interviendra "ultérieurement" comme annoncé par la Ligue.

En ce qui concerne la 38e journée, la LFP garde le même schéma avec un multiplex. Cette journée de clôture de la saison 2022-2023 se déroulera le samedi 3 juin, toujours à 21h. Pour cet ultime rendez-vous, les Lyonnais se déplaceront sur la pelouse de l’OGC Nice. Un club qui est actuellement à la lutte pour la course à l’Europe et à la 5e place. Ce dernier décidera donc du sort de l’OL et surtout de la place au classement. La saison dernière, les coéquipiers d’Anthony Lopes avaient terminé 8es. Ils espèrent faire légèrement mieux sur les dix journées qui arrivent avec l’espoir d’y ajouter une Coupe de France. Mais on est encore loin d’un tel scénario…