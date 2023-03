Deuxième match contre la Libye pour la Tunisie d’El Djebali (OL)

Chaïm El Djebali avec la Tunisie (Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Quatre jours après un premier affrontement, la Tunisie et la Libye se font de nouveau face ce mardi (22h) pour les qualifications de la CAN. Chaïm El Djebali espère vivre sa 2e sélection avec les Aigles de Carthage.

Comme on se retrouve. Quatre jours après avoir croisé le fer à Radès, la Tunisie et la Libye se retrouvent pour la quatrième journée des matchs qualificatifs pour la CAN. Ce match retour se jouera à Benghazi au Stade des Martyrs de février à 22h. Avec sept points en trois matchs, les Aigles de Carthage ont la possibilité d’assurer leur qualification pour le tournoi continental. Un succès en terres libyennes ouvrirait grand la porte à la Tunisie. Au match aller, les Tunisiens s’étaient largement imposés (3-0) mais cela n’avait pas permis à Chaïm El Djebali de faire son entrée en jeu. La sélection tunisienne menait pourtant 2-0 après seulement 20 minutes de jeu mais le milieu de l’OL est resté sur le banc.

Connaitra-t-il sa deuxième sélection ce mardi soir ? Présent dans le groupe après avoir disputé la CAN U20 avec la Tunisie, El Djebali espère bien vivre une deuxième fois la sensation vécue en septembre dernier lors de son entrée pour cinq minutes contre les Comores. Malgré tout, l’importance du match pourrait bien être un frein, bien que le simple fait d’être retenu lui apporte déjà de l’expérience. Après ce rendez-vous international, Chaïm El Djebali reprendra l’avion direction Décines pour préparer au mieux le match de la réserve de l’OL. Après leur nul (3-3) à Grasse, les Lyonnais accueillent Louhans-Cuiseaux (20h) samedi sur le terrain Gérard Houllier. Un match important dans le course au maintien alors que l'OL est passé dans la zone rouge.