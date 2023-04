OL : Aulas remet une pièce dans le combat de coqs avec Textor

Entre l’envie supposée de John Textor d’apporter du changement à l’OL et la volonté de Jean-Michel Aulas de rester en place, c’est une passe d’armes qui est en train de se jouer à Lyon. Le président lyonnais a envoyé un nouveau message.

"On est en dessous de nos objectifs et j'en suis le premier malheureux." Après la défaite contre Nantes et l’élimination en Coupe de France, Jean-Michel Aulas était comme ses joueurs : il n’avait que ses yeux pour pleurer d’avoir vu une nouvelle chance de titre partir en fumée mercredi soir. Quand l’OL retrouve la Ligue 1 ce dimanche (13h) face à Rennes et Bruno Genesio, le président lyonnais a apporté son soutien à Laurent Blanc. Ce dernier avait adressé un message un peu passé sous les radars concernant sa situation personnelle et son interrogation sur sa présence la saison prochaine.

Le président Aulas l’a une nouvelle fois confirmé dans ses fonctions malgré la désillusion en coupe. "J'ai adressé jeudi un message à Laurent (Blanc) pour le soutenir, a déclaré le président à L’Equipe. Je l'ai fait aussi pour Vincent (Ponsot) et Bruno (Cheyrou). J'ai associé Sonny (Anderson) à ça. Je vais d'ailleurs faire un point avec Sonny pour tenter de comprendre des choses. Il faut toujours avoir de l'espoir pour la suite. On a perdu 99 % de chances de se qualifier pour une Coupe d'Europe, mais il reste neuf matches. Il faut qu'on laisse une très belle image, car c'est à partir de cette fin de Championnat qu'on va construire le futur."

"L'OL est autonome sur le plan de la gestion"

Dans ce futur plus ou moins proche, y aura-t-il une révolution entre Rhône et Saône ? En envoyant ce message, Jean-Michel Aulas prouve une nouvelle fois qu’il souhaite garder le contrôle en misant sur la continuité et un organigramme déjà en place. Ce ne serait pas vraiment l’avis de John Textor qui souhaiterait faire le ménage et placer certains de ses hommes à des postes stratégiques. Entre le nouvel actionnaire majoritaire et le président historique, une passe d’armes semble se dessiner après des mois à mettre en avant une relation "professionnelle, mais devenue amicale" comme pouvaient le dire les deux principaux intéressés en janvier dernier. Aujourd’hui, le discours a quelque peu changé, Jean-Michel Aulas n’hésitant pas à mettre en avant que "l'OL est autonome sur le plan de la gestion. On ne demande rien à l'actionnaire, d'ailleurs il ne nous a rien donné. C'est même plutôt l'inverse, avec l'OL qui apporte à Eagle un certain nombre d'actifs, d'idées et d’orientations." Il y a de la friture sur la ligne et ça pourrait bien faire des étincelles.