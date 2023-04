OL - OM : un duel à distance entre Lacazette et Sanchez

Alexandre Lacazette (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Le choc OL-OM de dimanche au Parc OL est un "Olympico" taillé pour Alexandre Lacazette et Alexis Sanchez.

Souvent sulfureuse, toujours engagée, l'histoire des "Olympico" entre Lyon et Marseille connaît un nouvel épisode, dimanche (20 h 45), avec des enjeux élevés et deux vedettes au centre de l'affiche. Alexandre Lacazette, revenu l'été dernier dans son club formateur, guide les troupes lyonnaises dans la quête de la cinquième et dernière place européenne, un objectif redevenu crédible grâce à l'efficacité de l'artificier en chef.

Cinq buts en cinq matches pour Lacazette

L'ancien Gunner, 31 ans, traverse une période faste face au but : il vient d'empiler cinq buts en cinq matches depuis son retour de blessure, début mars, ce qui porte à 19 son total personnel sur la saison en cours. L'avant-centre porte les espoirs de l'OL, invaincu depuis sept matches consécutifs et revenu à cinq points du cinquième Lille, grâce à une phase retour bien négociée. Les Lyonnais ont pris 25 points en 12 journées, comme Paris.

Sanchez muet depuis trois matchs

Dans sa lutte pour la deuxième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, Marseille mise aussi sur un ancien d'Arsenal, l'expérimenté Alexis Sanchez (34 ans). Mais le meilleur buteur des Phocéens, avec 12 unités au compteur, n'a plus trouvé le chemin des filets depuis trois matches. Et l'OM est touché par une sorte de malédiction à Lyon : les Marseillais n'y ont plus gagné depuis novembre 2007.