Réputé très agressif sur les attaquants adverses, Anthony Lopes a évoqué les raisons et les conséquences de son style de jeu.

Si c'est moins le cas sur cet exercice 2022-2023, Anthony Lopes a longtemps été décrié dans son jeu pour certaines ses sorties jugées trop virulentes. La plus connue est celle sur Kylian Mbappé un soir d'OL-PSG le 21 janvier 2018. Mais face à l'agressivité que le Rhodanien met dans son style de jeu, lui se défend. "Dans les un-contre-un, ma philosophie, c'est de mettre l'adversaire dans une urgence. Je lui mets la pression, je préfère être maître de mon destin que d'attendre et de subir", a-t-il rétorqué dans L'Equipe.

Ne pas écouter les critiques

Face à tout l'emballement médiatique que ses sorties ont pu provoquer par le passé, le portier portugais n'a pas caché avoir été atteint à un moment donné. Pourtant, il a expliqué avoir réussi à surmonter cette épreuve, et ce, en tirant des bienfaits de cet épisode."Il y avait une espèce de petite musique sur mes sorties jugées dangereuses. Ça m'a fait cogiter. Une fois que j'ai compris que je n'empêcherai pas les gens de parler, j'ai construit une carapace et retrouvé ma confiance, sans jamais plus déjouer", a confié Lopes. Cette année, les prestations du champion d'Europe 2016 font de lui une des satisfactions chez les supporteurs lyonnais. En somme, le natif de Givors réalise une saison de bonne facture sur le plan individuel, et il ambitionne de pouvoir qualifier son club pour une nouvelle Coupe d'Europe.