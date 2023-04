Sergi Darder (ex-OL) en forme du côté de l'Espanyol

Avec un but inscrit il y a deux semaines contre l'Athletico Bilbao, Sergi Darder est dans la continuité de l'une de ses plus belles saisons depuis de nombreuses années. L'ex-milieu de l'OL se fixe un objectif pour cette fin de championnat : maintenir l'Espanyol Barcelone.

Prenons la route pour Barcelone, voir ce que devient l'ancien Lyonnais Sergi Darder. Alors non, l'Espagnol n'est pas installé au milieu de terrain du Barça, mais cela ne lui empêche pas de faire les beaux jours de l'Espanyol Barcelone. Sur le plan personnel, le milieu de 29 ans réussi une saison plus que correcte. En 29 matchs de Liga cette saison, il a délivré 2 passes décisives et inscrit 5 buts. En plus de ça, Darder a été élu 4 fois homme du match dans une équipe comptant seulement 6 victoires en championnat.

Objectif maintien pour Darder et ses coéquipiers

Le classement des Barcelonais est alarmant, puisque les Catalans sont dix-neuvièmes de Liga, mais tout reste possible. À trois points de la 17e place (la première non relégable), l'équipe de Sergi Darder peut encore espérer se maintenir comme le voulait l'objectif de début de saison.

Maintenant, s'ils venaient à descendre, tout laisse à penser que Darder ne sera pas embarqué en deuxième division espagnole. L'ancien numéro quatorze de l'OL à tout le potentiel pour séduire une équipe évoluant au haut niveau et c'est ce qu'il montre depuis neuf mois.