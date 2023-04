Strasbourg - OL : Perrin souhaite s'inspirer de l'aller

Pour la réception de l'OL vendredi à 21 heures, Lucas Perrin veut s'appuyer sur le résultat du match aller à Décines (1-2). Le défenseur strasbourgeois s'attend à une grosse bataille en fin de semaine.

Il y a trois mois, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg se déplaçait au Parc OL pour clôturer la première partie de championnat. Les Strasbourgeois l'avaient emporté deux buts à un sur la pelouse de l'OL qui s'enfonçait de plus en plus au classement. Ce week-end, les rôles s'inversent avec le Racing qui accueille l'OL chez lui. La Meinau sera pleine à craquer, et le défenseur Lucas Perrin se remémore le match aller avant la réception de ce vendredi (21h). "À l’aller, on avait affiché un bel état d’esprit. On avait très bien défendu et on avait marqué sur nos deux principales occasions."

Jouer avec ses qualités

Comme le confiait son coach Frédéric Antonetti, Strasbourg va devoir s'imposer physiquement dans la rencontre puisque sur le plan technique, les hommes de Laurent Blanc apparaissent supérieurs... "Contre Lyon ou une autre équipe, il faudra garder ce même impact en étant forts dans les duels. On doit jouer avec nos caractéristiques", a prévenu Lucas Perrin.