OL - Lukeba : "Wahi (Montpellier) a de la chance, j'étais suspendu"

Interrogé par RMC Sport, Castello Lukeba est revenu sur les performances d'Elye Wahi (Montpellier) face à l'OL en championnat.

L'affiche OL-Montpellier (5-4) de cette année restera dans les mémoires. En plus de la grande performance d'Alexandre Lacazette, auteur d'un quadruplé, Elye Wahi s'était aussi illustré en marquant le même nombre de buts. Lors de la phase aller, le jeune Montpelliérain avait déjà fait parler toute sa classe en inscrivant un sublime retourné, lors de la victoire 2-1 de l'OL à la Mosson. Castello Lukeba, ami d'Elye Wahi, est revenu sur ces deux performances. "Il aime trop marquer contre nous. Je vais lui dire qu'il faut qu'il arrête ça, a déclaré, tout sourire, le défenseur lyonnais au micro de RMC Sport. Au match retour, j'étais suspendu. Il a de la chance, sinon ça ne se serait pas passé comme ça ! Heureusement, Lacazette et Lovren sont passés par là. On a gagné, mais je l'ai félicité."

Wahi : "On l'a en travers de la gorge"

Elye Wahi a réalisé un match retour proche de la perfection au Parc OL. Sorti à la 80e minute, alors que son équipe menait 3-4, le jeune buteur voit, depuis le banc, le retournement de situation et la victoire lyonnaise. "Sur le 5-4, on l'a en travers de la gorge parce que c'est un match qu'on ne doit pas perdre." a regretté l'international espoir qui est aussi revenu sur sa bicyclette du match aller. "C'est vrai que c'est un très beau but, ce n'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de mettre des buts comme ça." Deux bons matchs face à l'OL, pour l'homme aux 19 buts en Ligue 1 qui admet avoir "fait le taf sur les deux confrontations".