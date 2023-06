Farès Bahlouli (ex-OL) gagne son procès contre le LOSC

Farès Bahlouli lors de Lille – Valenciennes (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Dans un conflit juridique depuis plus de deux ans, Farès Bahlouli a obtenu gain de cause. L’ancien joueur formé à l’OL va toucher un demi-million d’euros de son ancien club Lille.

Parti en Ukraine pour relancer sa carrière, Farès Bahlouli a finalement mis un terme prématuré à sa deuxième expérience dans l’Est de l’Europe. Après un bon passage au FC Metal Kharkiv qu’il avait aidé à faire remonter dans l’élite cette année, le joueur offensif avait profité de sa belle cote pour rejoindre le SK Dnipro-1, club participant à la Ligue Europe Conférence. L’histoire a tourné court puisque le Lyonnais a rompu son contrat en février dernier après seulement 47 minutes passées sur le terrain.

À défaut de faire parler son talent sur le terrain, Farès Bahlouli vient de gagner une victoire contre son ancien club qu’est Lille. Engagé dans une procédure juridique depuis quelques années, l’ancien meneur formé à l’OL a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Douai. Le joueur, représenté par Maitre Thierry Braillard, contestait son licenciement pour faute grave en septembre 2019 ainsi que les raisons de cette décision comme sa prise de poids, ses manquements aux entraînements, etc.

Après avoir vu le LOSC obtenir gain de cause devant le Conseil de Prud’hommes en mars 2021, Bahlouli a vu la cour d’appel de Douai infirmer cette décision. Par conséquence, le club lillois a été condamné à verser 5 000 euros pour harcèlement moral, 495 000 euros pour nullité de la rupture anticipée, et 10 000 euros pour perte de chance de toucher des primes. Soit 510 000€ de dommages et intérêts.