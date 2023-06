Keito Nakamura, milieu du Japon et de Linz (Photo by JIJI Press / AFP)

L'OL serait intéressé par la venue de l'ailier japonais Keito Nakamura. Le joueur de 22 ans est sous contrat jusqu'en 2025 avec Lask (Autriche).

Un nouveau Japonais sur les tablettes de l'OL ? Si l'on en croit les informations du Daily Telegraph, les Lyonnais seraient intéressés par la venue de Keito Nakamura. L'Eintracht Franckfort, Lille, Rennes, Liverpool et Aston Villa auraient aussi coché le nom du joueur de 22 ans. De son côté, l'OL attend toujours l'arrivée de Matthieu Louis-Jean pour entamer son mercato. Le futur directeur de la cellule de recrutement lyonnaise arrivera à l'issue de son contrat avec l'OM le 30 juin prochain.

26 buts en 68 matchs en Autriche

Après plusieurs allers-retours en prêt entre le G-Osaka et l'Europe, Keito Nakamura a posé ses valises du côté de Linz, en Autriche, il y a deux ans. L'actuel joueur de Lask s'est imposé en Bundesliga. En deux saisons, il inscrit 26 buts toutes compétitions confondues dont 14 en championnat cette année. Ailier assez technique et buteur, le profil semble coller avec les besoins de l'OL. International japonais depuis mars dernier, Nakamura a joué 46 minutes avec les Samouraïs Bleus jeudi lors de la victoire face au Salvador (6-0). Il en a profité pour inscrire son 1er but en la sélection.