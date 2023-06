Dimanche, Mahamadou Diawara a confirmé son départ du PSG. À 18 ans, le milieu de terrain va signer son premier contrat professionnel avec l’OL.

Il n’y a pas que chez les féminines que le PSG et l’OL se tirent la bourre. Dans la quête de nouvelles pépites, les deux clubs français sont parmi les plus attractifs sur la scène nationale. C’est donc logiquement qu’ils se trouvent en concurrence sur certains dossiers. Quand bien même le secteur de l’entrejeu est déjà bien fourni entre Rhône et Saône, le club lyonnais est allé subtiliser un milieu au sein même du centre de formation parisien. Il n’est bien évidemment pas question de Warren Zaïre-Emery ou Ethan Mbappé, mais de Mahamadou Diawara.

Le milieu de terrain de 18 ans va signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique lyonnais et tourner le dos à ses années de formation dans la capitale, comme avancé par L’Equipe en début de week-end. En attendant l’officialisation de cette arrivée à l’OL, Diawara a confirmé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux. "Après 5 saisons passées au sein de ce merveilleux club, il est désormais l'heure pour moi de tourner la page pour démarrer un nouveau chapitre. Je tiens dans un premier temps à remercier chaleureusement le PSG pour toutes ces belles années de formations. Merci également aux éducateurs ainsi qu’aux bénévoles pour leur bienveillance. Enfin, je tiens à remercier tous mes coéquipiers pour tous les moments inoubliables qu'on a pu partager durant toutes ces années !"

Membre des U19 parisiens, finalistes du championnat de la catégorie cette saison, Mahamadou Diawara devrait avant tout faire ses gammes avec la réserve de l’OL avant de pouvoir postuler dans le groupe pro de Laurent Blanc.