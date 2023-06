En pleine préparation pour l’Euro Espoirs, Maxence Caqueret est revenu sur la saison compliquée de l’OL. Le milieu veut plus d’exigence pour parvenir à atteindre les objectifs dès la saison prochaine.

Vendredi au Stade des Alpes en amical et pendant l’Euro qui se profile, Maxence Caqueret devrait très certainement porter le brassard de capitaine. Second dans la hiérarchie de Sylvain Ripoll, le milieu devrait être promu en l’absence de Benoit Badiashile, blessé. Une fierté pour le milieu de terrain et une étape supplémentaire dans sa quête de leadership que ce soit en sélection ou en club. À 23 ans, Caqueret est encore un jeune, mais avec de la bouteille (130 matchs en pros avec l'OL). Les attentes sont donc logiquement élevées pour un joueur qui avait rayonné lors du Final 8 de Ligue des champions en 2020.

Caqueret à l'image de l'OL

Trois saisons sont passées et, à l’image de l’OL, Maxence Caqueret a alterné le bon et le moins bon depuis. En pleine préparation de l’Euro avec les Espoirs, le natif de Vénissieux a livré un constat lucide sur la saison lyonnaise. "Elle n’a pas été bonne. On n’a pas atteint les objectifs qu’on voulait. On voulait terminer sur le podium. On en est loin (Lyon a terminé 7e de L1). C’est un grand regret, a déclaré le Lyonnais sur RMC. On a fait une meilleure deuxième partie de saison. On a été plus régulier, on avait un meilleur style de jeu, mais ce n’est pas suffisant quand on est à Lyon. Il faut prendre conscience qu’il faudra élever le niveau dans les années à venir pour atteindre nos objectifs."

Les prises de conscience, une volonté répétée chaque saison, chaque été entre Rhône et Saône depuis quelques années sans que les choses évoluent forcément positivement. Comme l’a avancé Maxence Caqueret, la seconde partie de saison avec un bilan comptable parmi les meilleurs de Ligue 1 laisse de l’espoir. Une lueur qui doit être ravivée durant l’été avec un mercato permettant à l’OL de retrouver les hauteurs du classement. À moins que l’effectif ne se retrouve encore une fois appauvri…