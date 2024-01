Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana – Cap-Vert (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

Battu pour son entrée en lice par le Cap-Vert, le Ghana d’Ernest Nuamah ne peut se permettre un deuxième revers. Au risque de voir les chances de se qualifier être réduites presque à néant.

En milieu d’après-midi, Mama Baldé a très certainement dit adieux à tous espoirs de qualification après la claque reçue contre la Guinée Équatoriale (4-2). Avec zéro point en deux matchs, on ne voit pas comment la Guinée-Bissau pourrait finir parmi les quatre meilleures troisièmes de la phase de poule pouvant se qualifier pour le tour suivant. Cette mésaventure, le Ghana espère ne pas la vivre ce jeudi soir (21h) du côté d’Abidjan. Également défaits lors de leur match inaugural par la surprenante équipe du Cap-Vert (1-2), les Black Stars affrontent l’Égypte.

Ce qui devait être le choc de la poule B s’est transformé en match de la peur pour les deux nations, les Égyptiens ayant concédé le nul contre le Mozambique. Tous les espoirs ne seront pas réduits à néant ce jeudi soir pour Ernest Nuamah et le Ghana, mais les coéquipiers de l'ailier de l’OL n’ont pas le droit à l’erreur. Un nouveau revers contre Mohamed Salah et compagnie et la porte de l’élimination serait grande ouverte. À Décines, ce ne serait pas pour déplaire, un peu plus chez les supporters de la nation africaine…