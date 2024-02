Gennaro Gattuso a dévoilé le groupe de 21 joueurs ayant pris la direction de Lyon. En plus de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout ne sera pas présent dans l’entrejeu pour OL - OM, ce dimanche (20h45).

Comme l’OL, l’OM a l’habitude de dévoiler son groupe le jour du match et l’Olympico n’a pas dérogé à la règle. Une heure après son adversaire du soir, Gennaro Gattuso a dressé la liste des 21 joueurs qui ont pris la direction de Lyon dans la matinée. Pour la 123e confrontation de l’histoire entre les deux formations, l’entraîneur italien doit composer avec des absences de taille, surtout dans l’entrejeu. En plus de Valentin Rongier absent depuis quelques semaines, l’OM va devoir faire sans Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, tous deux titulaires contre Monaco la semaine dernière. Nadir et Murillo sont également forfaits.

Le milieu marseillais se retrouve donc fortement amputé, mais Gattuso peut au moins compter sur les retours de CAN pour compléter son effectif. Malgré le coup derrière la tête à cause de l’élimination, Azzedine Ounahi et Amine Harit devraient avoir une place de titulaire, au contraire de Pape Gueye, de retour de la CAN aussi, mais en bisbille avec le club et donc laissé hors du groupe.