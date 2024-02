L’OM ne pourra pas compter sur Kondogbia contre l’OL

Ne s’étant pas entraîné de la semaine, Geoffrey Kondogbia ne sera pas présent pour OL - OM dimanche (20h45). Au forfait du milieu, il subsiste des incertitudes pour Jordan Veretout et Jonathan Clauss également.

Avec les différentes éliminations de la CAN, Gennaro Gattuso peut désormais compter sur un effectif un peu plus étoffé. Faris Moumbagna, nouvelle recrue de l'OM et présent avec le Cameroun, sera disponible, tout comme les Sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Éliminés avec le Maroc, Amine Harit et Azzedine Ounahi seront aussi de retour, même si les têtes étaient forcément marquées après ces éliminations précoces. "Ils pensaient pouvoir jouer la victoire à la CAN, ils avaient le visage fermé aujourd’hui. Le Maroc et le Sénégal pensaient jouer au moins la demi-finale", a avoué Gattuso en conférence de presse. Ils devraient malgré tout tenir leur place dimanche au Parc OL, étant même titulaires pour certains. Ces renforts ne seront pas de trop pour l’entraîneur marseillais qui a dû tirer sur certains organismes à cause d’un manque de solution dans la rotation.

Rongier blessé de longue date

Cette surcharge devrait logiquement coûter le déplacement dans le Rhône à Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain ne s’était pas entraîné la semaine dernière, mais avait finalement joué contre Monaco. Le match de trop, puisque le Centrafricain a de nouveau fait l’impasse sur les séances de la semaine à la Commanderie. Sera-t-il la seule absence de marque pour l’OM contre l’OL ? Un doute persiste sur Jordan Veretout, lui aussi utilisé contre Monaco alors qu’il n’était pas à 100% de ses moyens. Ayant quitté l’entraînement jeudi en raison d’une gêne musculaire, le milieu est plus qu’incertain, tout comme Jonathan Clauss, qui n’a repris l’entraînement que vendredi après sa sortie prématurée contre Monaco.