Mercato : l’OL club le plus dépensier de la Ligue 1 cet hiver

Avec sept recrues à son actif, l’OL n’a pas hésité à recruter pour redresser la barre cet hiver. Avec 56M€ dépensés en janvier, le club lyonnais a été le plus acheteur de la Ligue 1.

John Textor avait promis et il a tenu parole. Cet hiver, délesté d’un peu de pression de la DNCG, l’OL s’est montré actif sur le marché des transferts. La première partie de saison lyonnaise avait poussé le propriétaire américain à annoncer du changement et c’est ce qu’il s’est passé en ce mois de janvier. Sept arrivées dans l’effectif de Pierre Sage, six départs dans le sens inverse, la balance est presque à l’équilibre, même si la direction n’aurait pas été contre un ou deux départs de plus.

Mais "abondance de biens ne nuit pas", a assuré David Friio vendredi en conférence de presse. Quoi qu’il en soit, si la balance est quasiment à l’équilibre en termes de transferts réalisés, celle des indemnités est clairement négative. Disposant d’une enveloppe de 65 millions d’euros, validée par la DNCG, l’OL s’est bien servi, se contentant de ne laisser que 9M€. Si la palme revient à Malick Fofana et les 17M€ dépensés (hors bonus), les prêts payants d’Orel Mangala et Saïd Benrahma sont venus gonfler la note finale.

250 000 pour Alvero et c'est tout pour les départs

Pour les sept joueurs recrutés, l’OL aura dépensé 56,13 millions d’euros, auxquels il conviendra de rajouter plus tard bonus, option d’achat et autres intéressements. C’est tout simplement le mercato le plus dépensier du club lyonnais lors d’un hiver et, en janvier 2024, il arrive loin devant ses concurrents. Dans le même temps, on ne peut pas dire que l’OL a vendu pour autant, loin de là même. Six joueurs ont certes fait leurs valises, mais aucun de manière définitive dès janvier. Le prêt payant de Skelly Alvero au Werder Brême a été la seule rentrée d’argent de l’hiver, soit 250 000€. Au final, c’est une balance négative de 55,88M€ pour l’OL pour ce mercato hivernal 2024.