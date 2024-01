Comme l’OL lors de la dernière journée, l’OM devrait récupérer de nombreux joueurs rentrés de la CAN. Avec les éliminations surprises du Sénégal et du Maroc, plusieurs éléments vont faire leur retour à Marseille.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. À Marseille, on n’a très certainement pas sauté au plafond, mais en voyant le Sénégal puis le Maroc se faire sortir de la Coupe d’Afrique des Nations dont ils étaient les favoris, l’OM a forcément dû avoir un petit rictus. Ces deux éliminations surprises ont en effet une incidence sur le groupe de Gennaro Gattuso, car les deux sélections représentaient le plus gros noyau des joueurs marseillais à cette CAN. À quatre jours du déplacement à Décines pour affronter l’OL, l’entraîneur italien pourrait bien avoir de nombreux retours dans son effectif, ce qui ne devrait pas le déplaire.

Cinq joueurs sur le retour

Champion en titre, le Sénégal a été sorti par le pays hôte qu’est la Côte d’Ivoire, poussant donc Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye à rentrer dans le sud de la France. Les trois Sénégalais, éliminés lundi, ont été imités par les coéquipiers marocains mardi. Battus par l’Afrique du Sud, Azzedine Ounahi et Amine Harit quittent prématurément la compétition et postulent donc à une place dans le groupe marseillais contre l’OL. En tout cas, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Pierre Sage et ses joueurs de revoir l’OM quasiment au complet.