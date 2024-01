Quand bien même le Real Betis et John Textor sont tombés d’accord pour un départ de Luiz Henrique vers Botafogo, le joueur mettrait des bâtons dans les roues. Le Brésilien ne veut retourner au Brésil qu’en ayant l’assurance de débarquer à l’OL dans les prochains mois.

C’est un véritable mic-mac qui est en train de se produire dans le dossier Luiz Henrique et l’OL y est mêlé bien malgré lui. Appartenant à Eagle Football au même titre que Botafogo, le club lyonnais serait dans la balance ou plutôt bloquerait le départ de l’ailier du Betis vers le club brésilien. Non pas que la direction rhodanienne se soit immiscée dans le dossier, mais tout simplement parce que Luiz Henrique a des vues sur le club lyonnais dans un futur plus ou moins proche. Entre le Betis et Eagle Football, les accords auraient été trouvés autour d’un transfert de 16 millions d’euros auxquels s’ajouteraient quatre de bonus. Le joueur serait, lui aussi, d’accord pour rejoindre Botafogo, bien qu'ancien de Fluminense. Seulement, les conditions de ce retour au pays ne seraient pas pour lui plaire, d’après le média andalou Estadio Deportivo.

Le joueur voudrait signer à l'OL dès cet hiver

Dans les faits, le clan de Luiz Henrique reprocherait à John Textor d’avoir vendu l’idée d’un départ temporaire à Botafogo jusqu’à maximum 2025 alors que finalement, c'est un contrat jusqu’en 2029 qui serait signé avec le club brésilien. L'ancien joueur de Fluminense ne serait pas opposé à un retour au Brésil pour six mois, seulement s'il rejoint ensuite l'Olympique Lyonnais ou s’il signe avec l’OL cet hiver avant d’être envoyé en prêt à Rio de Janeiro. Un vrai mic-mac qui a peu de chance d’aboutir côté lyonnais puisque la DNCG veille au grain. Le gendarme financier n’acceptera très certainement pas que John Textor dépense 20 millions d’euros supplémentaires cet hiver, alors que Saïd Benrahma et Orel Mangala doivent débarquer dans les prochaines heures.